Арина Соболенко – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 мая состоятся четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Расписание матчей
12:00 - Паула Бадоса – Белинда Бенчич [8] – 6:4, 7:5
14:45 - Эшли Барти [1] – Петра Квитова [9] – 6:1, 3:6, 6:3
16:40 - Анастасия Павлюченкова – Каролина Мухова – 7:6(4), 7:6(2)
20:00 - Арина Соболенко [5] – Элиза Мертенс [13] (стадион имени Маноло Сантаны)
Трансляция со стадиона имени Маноло Сантаны
Трансляция со стадиона имени Аранчи Санчес
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Источник — Sport.ua
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