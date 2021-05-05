Арина Соболенко – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Мадриде

  • 05.05.2021 18:51
  • 2921 просмотр
  • 2 комментария
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Арина Соболенко – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

5 мая состоятся четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
Расписание матчей

12:00 - Паула Бадоса –  Белинда Бенчич [8] – 6:4, 7:5
14:45 - Эшли Барти [1] –  Петра Квитова [9] – 6:1, 3:6, 6:3
16:40 - Анастасия Павлюченкова –  Каролина Мухова – 7:6(4), 7:6(2) 
20:00 - Арина Соболенко [5] –  Элиза Мертенс [13] (стадион имени Маноло Сантаны) 
 
Трансляция со стадиона имени Маноло Сантаны

Трансляция со стадиона имени Аранчи Санчес

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 05.05.2021 15:58
    +1
    Здається, Барті з чешками грає за одним сценарієм: нашвидкуруч обмінятися сетами і тільки потім почати з'ясовувати стосунки
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.05.2021 14:05
    +3
    Бадоса молодець, уже в півфіналі. Марта, на цьому місці має бути твоя реклама
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.05.2021 14:05
    +3
    Бадоса молодець, уже в півфіналі. Марта, на цьому місці має бути твоя реклама
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 05.05.2021 15:58
    +1
    Здається, Барті з чешками грає за одним сценарієм: нашвидкуруч обмінятися сетами і тільки потім почати з'ясовувати стосунки
    Ссылка
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