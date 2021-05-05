Андреас КРИСТЕНСЕН: «Возможно, это самый важный матч в моей карьере»

Футболист «Челси» готовится к ответному поединку 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала»

  • 05.05.2021 11:14
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Андреас КРИСТЕНСЕН: «Возможно, это самый важный матч в моей карьере»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний датский защитник «Челси» Андреас Кристенсен поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Самый ли это важный матч в моей карьере? Вполне возможно. Он имеет огромное значение не только для меня, но и для всего клуба. Какого-то дополнительного давления на оборону нашей команды нет. Мы просто должны играть так, как играем обычно.

В нашем клубе об Эдене Азаре сохранились только хорошие воспоминания, здесь ничего не поменялось. Этот игрок всегда добавляет в игру радости. Я долго играл вместе с ним и видел, как он прогрессировал вместе с командой и передал это новому поколению.

Без мяча мы хотим быть самым ужасным соперником, но, как только получаем мяч, хотим играть в футбол. Это наш стиль. Жоржиньо в этом, пожалуй, лучший», — отметил Кристенсен.

Ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится в среду, 5 мая, в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершился ничьей 1:1.

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Источник — УЕФА

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