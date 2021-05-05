Реал подпишет Холанда в 2022 году

Мадридский «Реал» выиграет гонку за 20-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Но испанскому клубу придется дождаться 2022 года, чтобы подписать игрока.

Этим летом «сливочные» сосредоточат свои усилия на покупке 22-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Холанд же будет рад остаться в «Боруссии» еще на год.

«Боруссия» продаст Эрлинга в «Реал» в конце следующего сезона.

В текущем сезоне Холанд провел за немецкий клуб 38 матчей во всех турнирах, где забил 37 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €110 миллионов.