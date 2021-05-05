Молодой талант Барселоны Фати перенесет еще одну операцию

Форвард «Барселоны» Ансу Фати вскоре перенесет еще одну операцию на колене.

Как сообщает Goal.com, в клубе недовольны сроками восстановления 18-летнего испанца после первого хирургического вмешательства.

Напомним, что Фати перенес операцию еще в ноябре, но ситуация не улучшается и футболист не может вернуться на поле. При этом нет понимания, почему лечение не дает результата.

Таким образом, в середине мая испанец вновь ляжет под нож и пропустит Евро-2020.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати забил 4 гола в семи матчах.