Молодой талант Барселоны Фати перенесет еще одну операцию

18-летний футболист не может восстановиться после травмы колена

  • 05.05.2021 10:43
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Молодой талант Барселоны Фати перенесет еще одну операцию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Ансу Фати вскоре перенесет еще одну операцию на колене.

Как сообщает Goal.com, в клубе недовольны сроками восстановления 18-летнего испанца после первого хирургического вмешательства.

Напомним, что Фати перенес операцию еще в ноябре, но ситуация не улучшается и футболист не может вернуться на поле. При этом нет понимания, почему лечение не дает результата.

Таким образом, в середине мая испанец вновь ляжет под нож и пропустит Евро-2020. 

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати забил 4 гола в семи матчах.

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Источник — Goal.com

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