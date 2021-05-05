Луческу взял на матч с Мариуполем 22 футболиста

Поединок 25-го тура УПЛ состоится в среду, 5 мая, в 14:00

  • 05.05.2021 10:43
  • 2406 просмотров
  • 3 комментария
Луческу взял на матч с Мариуполем 22 футболиста
© ФК Динамо Киев

Стал известен список футболистов, на который главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассчитывает в выездном поединке 25-го тура чемпионата Украины против «Мариуполя».

Всего Луческу рассчитывает на 22 игрока.

Вратари: Бущан, Бойко, Моргун.

Полевые игроки: Попов, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидклей, Кендзера, Сидорчук. Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Гармаш, Караваев, Буяльский, Родригеш, Супряга, Беседин, Ванат.

Матч 25-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо» состоится в среду, 5 мая, в 14:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    ZaE
    online
      ZaE, 05.05.2021 10:58
    0
    funcat, 05.05.2021 10:49
    Ждём Ваната ?
    Да, думаю пора уже.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 05.05.2021 10:53
    +6
    funcat, 05.05.2021 10:49
    Ждём Ваната ?
    Ну условия идеальные: чемпионство добыто, Супряга уже все попытки " стратил" . Пора бы начинать наигрывать / проверять профпригодность во взрослом футболе.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 10:49
    +2
    Ждём Ваната ?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 05.05.2021 10:53
    +6
    funcat, 05.05.2021 10:49
    Ждём Ваната ?
    Ну условия идеальные: чемпионство добыто, Супряга уже все попытки " стратил" . Пора бы начинать наигрывать / проверять профпригодность во взрослом футболе.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 10:49
    +2
    Ждём Ваната ?
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 05.05.2021 10:58
    0
    funcat, 05.05.2021 10:49
    Ждём Ваната ?
    Да, думаю пора уже.
    Ссылка
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