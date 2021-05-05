Луческу взял на матч с Мариуполем 22 футболиста

Стал известен список футболистов, на который главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассчитывает в выездном поединке 25-го тура чемпионата Украины против «Мариуполя».
Всего Луческу рассчитывает на 22 игрока.
Вратари: Бущан, Бойко, Моргун.
Полевые игроки: Попов, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидклей, Кендзера, Сидорчук. Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Гармаш, Караваев, Буяльский, Родригеш, Супряга, Беседин, Ванат.
Матч 25-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо» состоится в среду, 5 мая, в 14:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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