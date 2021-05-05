Серхио РАМОС: «С убежденностью, с оптимизмом, с амбициями»

35-летний капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».
«С убежденностью, с оптимизмом, с амбициями, с ВАМИ: вперед, Мадрид», — написал Рамос.
Рамос отправился на матч с «Челси» в Лондон в составе «сливочных».
Ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится в среду, 5 мая, в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершился ничьей 1:1.
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