Тони КРООС: «Верю, что Реал создаст больше моментов, чем в первом матче»

31-летний немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от ответного матча с «Челси» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Нет сомнений в том, что мы будем предельно мотивированы и отдадим все силы без остатка. Это наша задача. Так работает футбол. Все решает то, какой уровень мы покажем на поле.

Нам надо создавать больше моментов, чем в первом матче. Верю, что мы способны на это.

Мы знаем, на что способен Азар. Жаль, он не мог это показывать последние несколько месяцев. Сейчас его физическая форма гораздо лучше. Это значит, что он может снова играть на своем уровне. Такой футболист нужен в подобных матчах. Он может быть опасен для любой защиты», — считает Кроос.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится в среду, 5 мая. Первый поединок завершился ничьей 1:1.