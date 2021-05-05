Днепр-1 – Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 25-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Заря».

«Заря» в предыдущем туре выгрызла победу в матче с «Минаем» (1:0), а «Днепр-1» уступил в Киеве «Шахтеру» (2:1).

В первом круге луганчане выиграли у днепрян со счетом 3:1. Всего в истории соперники на официальном уровне встречались три раза. Во всех поединках обе команды забивали. Дважды побеждала «Заря» (4:1 и 3:1) и еще раз встреча завершилась вничью 1:1.

«Можно сказать, что «Днепр-1» и «Заря» решили свои задачи в этом сезоне. «Заря» на процентов 90 будет третьей в УПЛ. Луганчанам будет легче играть, команда уже готовится к финалу Кубка Украины с «Динамо». «Днепр-1» с 29 очками идет восьмым и, несмотря на провальное выступление в первой части сезона, гарантировал себе участие в следующем сезоне УПЛ.

«Днепр-1» играет дома. Нас ожидает очень интересная заруба. Поставлю на то, что днепряне дома не проиграют. Я ставлю 1Х на «Днепр-1», – сказал Козьбан.

Матч «Днепр-1» – «Заря» состоится 5 мая. Начало встречи – в 19:00.