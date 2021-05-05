Ворскла – Десна. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 25-го тура УПЛ

  • 05.05.2021 04:29
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Ворскла – Десна. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Десна

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 25-го тура УПЛ «Ворскла» – «Десна».

«Ворскла» в 24-м туре на своем поле разгромно проиграла чемпиону Украины «Динамо» (1:5). «Десна» смогла спастись в непростом поединке с «Колосом». Уступая 0:2 и играя в меньшинстве, черниговцы смогли сделать счет 2:2.

«Ворскла» Юрия Максимова с 37 очками идет шестой в УПЛ, «Колос» Руслана Костышина с 38 баллами расположился на четвертой позиции.

Соперники уже 15 раз играли между собой. В этих дуэлях 8 раз побеждали полтавчане, 4 раза–- черниговцы и 3 раза были зафиксированы ничьи. В первом круге «Десна» победила в Чернигове со счетом 1:0.

«Ворскла» и «Десна» борются за еврокубки. Нас ожидает жесткая заруба. Поставлю на то, что полтавчане не проиграют дома. Моя ставка на «Ворсклу» 1Х», – сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» – «Десна» состоится 5 мая. Начало встречи – в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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