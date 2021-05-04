Он был призером ЧМ. Известный защитник войдет в штаб Хорватии на Евро

Бывший защитник клубов «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии.

Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер пояснил такое решение: «Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко».

Чорлука покинет «Локомотив» в конце текущего сезона. Он провел 103 матча и забил 4 гола в сборной Хорватии, в 2018 году вышел в финал чемпионата мира. Ведран объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии 10 августа 2018 года.

На Евро-2020 Хорватия будет играть в одной группе с Англией, Шотландией и Чехией.