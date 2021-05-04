Жерар ПИКЕ: «Выиграть Ла Лигу будет непросто»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил шансы команды стать чемпионами Испании в нынешнем сезоне:
«Выиграть Ла Лигу в этом сезоне будет сложно, но мы все еще в борьбе и будем участвовать в ней до самого конца. Мы выиграли в сложной ситуации, это добавит нам уверенности.
Мы знали, что легких матчей не будет. Победить будет непросто. Все в наших руках, нужно просто обыграть «Атлетико».
За 4 тура до финиша «Барселона» отстает от лидера, «Атлетико» Мадрид, на два очка.
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