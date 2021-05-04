Дэвид МОЙЕС: «Выход в еврокубки стал бы блестящим достижением»

Наставник «Вест Хэма» - о борьбе за топ-4 в АПЛ

  • 04.05.2021 19:20
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Дэвид МОЙЕС: «Выход в еврокубки стал бы блестящим достижением»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес оценил шансы команды квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон:

«Я надеюсь, что после оставшихся 4 матчей, о нас все еще будут говорить в контексте Лиги чемпионов.

Мы хотим продолжать работать до последнего дня и посмотреть, сможем ли мы пробраться туда. Вероятно, для этого нам потребуется выиграть все оставшиеся матчи.

Я думаю, что выход в еврокубки в этом году стал бы блестящим достижением. Я должен признать, что сейчас я был бы расстроен непопаданию в них, но я не думаю, что это бы изменило наши ощущения от этого сезона».

За 4 тура до финиша «Вест Хэм» остается от топ-4 на 3 очка.

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Источник — BBC

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