ФОТО. В цветах Ромы. Моуриньо показал новый чехол для телефона

Сегодня, 4 мая, «Рома» объявила о том, что Жозе Моуринью возглавит команду этим летом. На тренерском мостике он заменит Паулу Фонсеку.
После назначение Моуриньо выложил в Instagram фото своего нового чехла для мобильного телефона. Он оформлен в цветах «Ромы» с аббревиатурой JM (Жозе Моуриньо).
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Источник — Sport.ua
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