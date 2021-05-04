ФОТО. В цветах Ромы. Моуриньо показал новый чехол для телефона

Португалец возглавит римлян в конце сезона

  • 04.05.2021 19:07
  • 1233 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. В цветах Ромы. Моуриньо показал новый чехол для телефона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 4 мая, «Рома» объявила о том, что Жозе Моуринью возглавит команду этим летом. На тренерском мостике он заменит Паулу Фонсеку.

После назначение Моуриньо выложил в Instagram фото своего нового чехла для мобильного телефона. Он оформлен в цветах «Ромы» с аббревиатурой JM (Жозе Моуриньо).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 04.05.2021 19:42
    0
    Это бонус за подписание контракта...
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    Face Control
    online
      Face Control, 04.05.2021 19:35
    0
    andre_lui, 04.05.2021 19:32
    Сколько у него тех чехлов?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.05.2021 19:32
    +2
    Сколько у него тех чехлов?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.05.2021 19:32
    +2
    Сколько у него тех чехлов?
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 04.05.2021 19:42
    0
    Это бонус за подписание контракта...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.05.2021 19:35
    0
    andre_lui, 04.05.2021 19:32
    Сколько у него тех чехлов?
    Ссылка
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