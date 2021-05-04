ФОТО. В цветах Ромы. Моуриньо показал новый чехол для телефона

Сегодня, 4 мая, «Рома» объявила о том, что Жозе Моуринью возглавит команду этим летом. На тренерском мостике он заменит Паулу Фонсеку.

После назначение Моуриньо выложил в Instagram фото своего нового чехла для мобильного телефона. Он оформлен в цветах «Ромы» с аббревиатурой JM (Жозе Моуриньо).