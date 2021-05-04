ПСЖ собирается выкупить форварда Эвертона

ПСЖ собирается выкупить права на нападающего Моизе Кина.
В данный момент 21-летний итальянец играет за парижан в аренде. Права на игрока принадлежат «Эвертону».
Парижане готовы предложить Кину пятилетний контракт. Ориентировочная сумма трансфера составит 45-50 млн евро.
В этом сезоне Кин сыграл 24 матча за ПСЖ в чемпионате Франции, забил 12 мячей.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет купить Мохамеда Салаха.
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Источник — Twitter
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