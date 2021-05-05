Александрия – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 05.05.2021 02:07
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Александрия – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
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Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 25-го тура УПЛ «Александрия» – «Колос».

«После победы над «Шахтером» александрийцы уступили «Руху» (1:2), хотя вели в счете. А «Колос», ведя в счете 2:0 и имея численное превосходство с 66-й минуты, сыграл вничью 2:2 с «Десной». В первом круге соперники сыграли в Коваливке вничью 1:1. Всего в истории между командами было сыграно пять матчей (одна победа «Александрии» (4:2), две победы «Колоса» (2:1, 2:1) и ничья 1:1). Интересно, что во всех предыдущих противостояниях обе команды забивали.

«Александрии» уже ничего не надо. Команда без мотивации, находится в середине турнирной таблицы УПЛ на седьмом месте, имея в активе 29 очков. А вот «Колосу», который с 38 баллами идет четвертым, нужны очки.

Я поставлю на то, что «Колос» не проиграет «Александрии» на выезде. Игра будет интересной», - сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Колос» состоится 5-го мая. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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