Челси – Реал. Кто станет вторым финалистом?

Тухель или Зидан будет в финале

  • 04.05.2021 18:10
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Челси – Реал. Кто станет вторым финалистом?
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду определится второй финалист Лиги Чемпионов. Благодаря ничье 1:1 в гостях чуть лучше шансы у «Челси», но «Реал» вполне способен добыть нужный результат в Лондоне

Коэффициенты Favbet: 2.2 – 3.4 – 3.5

Выход в финал:

Челси – 1.65

Реал – 2.4

Первый поединок между «Реалом» и «Челси» выдался не очень зрелищным. Хотя старт был многообещающим – уже в самом начале поединка забил Пулишич, а в середине первого тайма Бензема счет сравнял. Тем самым француз вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов. Но после этого команды успокоились и так и закончили матч. Никто не хотел рисковать, а «Реал» за весь матч нанес лишь один удар в створ

Счет 1:1 в гостях однозначно устроил «Челси», но и у «Реала» остаются неплохие шансы на выход в финал. Если посмотрим на коэффициенты Favbet, то увидим, что шансы оцениваются примерно 60% на 40% в пользу лондонцев

В ответном матче ждем еще более закрытый футбол – «Челси» однозначно будет играть на 0:0, тем более при Тухеле игра в обороне это главный козырь «синих». Немецкий тренер у руля команды уже 4 месяца и при нем лишь в 2 из 23 матчей было забито больше двух голов. То есть ставка на тотал меньше (2.5) сейчас проходит в 90% матчей с участием «Челси».

Что касается «Реала», то, например, из 6 последних матчей «сливочных» половина завершилась со счетом 0:0. А потому, скорее всего, много голов в Лондоне мы не увидим, 1 или 2 – это максимум. Кто пройдет дальше – «Челси» или «Реал», спрогнозировать практически невозможно. На стороне «Реала» опыт и 19-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. На стороне «Челси» надежность в обороне и 1:1 в гостях. Предсказывать финалиста не будем, ибо в данном случае лучше ничего не выдумывать, а просто поставить на «тотал меньше». Впрочем, выбор, как всегда, за вами

Прогноз от Favbet: тотал матча меньше (2.5) – 1.75

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Источник — Sport.ua

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