Вместо Ромы в Англию. Сарри ведет переговоры с Тоттенхэмом и Арсеналом

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри может перебраться в Английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Football Italia, Сарри ведет переговоры с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

Отмечается, что «Тоттенхэм» начал вести переговоры с итальянским специалистом сразу после объявления об увольнении Жозе Моуринью в апреле.

«Арсенал» заинтересован в услугах Сарри, поскольку летом клуб может покинуть Микель Артета.

Ранее сообщалось, что Сарри согласовал контракт с «Ромой», однако римский клуб возглавил Жозе Моуриньо.

Напомним, что Маурицио Сарри работал в Англии в сезоне 2018/19 с «Челси», он привел клуб к победе в Лиге Европы.