Вместо Ромы в Англию. Сарри ведет переговоры с Тоттенхэмом и Арсеналом

Опытный итальянский тренер может вновь поработать в Англии

  • 04.05.2021 18:16
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Вместо Ромы в Англию. Сарри ведет переговоры с Тоттенхэмом и Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри может перебраться в Английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Football Italia, Сарри ведет переговоры с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

Отмечается, что «Тоттенхэм» начал вести переговоры с итальянским специалистом сразу после объявления об увольнении Жозе Моуринью в апреле.

«Арсенал» заинтересован в услугах Сарри, поскольку летом клуб может покинуть Микель Артета.

Ранее сообщалось, что Сарри согласовал контракт с «Ромой», однако римский клуб возглавил Жозе Моуриньо.

Напомним, что Маурицио Сарри работал в Англии в сезоне 2018/19 с «Челси», он привел клуб к победе в Лиге Европы.

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Источник — Football-Italia

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