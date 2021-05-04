Вместо Ромы в Англию. Сарри ведет переговоры с Тоттенхэмом и Арсеналом

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри может перебраться в Английскую Премьер-лигу.
Как сообщает Football Italia, Сарри ведет переговоры с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».
Отмечается, что «Тоттенхэм» начал вести переговоры с итальянским специалистом сразу после объявления об увольнении Жозе Моуринью в апреле.
«Арсенал» заинтересован в услугах Сарри, поскольку летом клуб может покинуть Микель Артета.
Ранее сообщалось, что Сарри согласовал контракт с «Ромой», однако римский клуб возглавил Жозе Моуриньо.
Напомним, что Маурицио Сарри работал в Англии в сезоне 2018/19 с «Челси», он привел клуб к победе в Лиге Европы.
Источник — Football-Italia
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