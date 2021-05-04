Эмполи обеспечил себе место в Серии A

«Эмполи» в матче 36-го тура Серии В одержал уверенную победу над «Козенцей» (4:0) и обеспечил себе первое место в турнирной таблице чемпионата.

После 36 игр у «Эмполи» 70 очков. За два тура до конца чемпионата клуб из Тосканы досрочно становится победителем турнира.

Напомним, что последний раз «Эмполи» играл в Серии А в сезоне 2018/19, после чего опустился в Серию B. Лучшим достижением команды в высшем дивизионе является седьмое место в сезоне-2006/07.