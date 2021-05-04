Лидера Зари Иванисеню хотят подписать клубы из Испании, Турции и России

Хавбек покинет команду по итогам сезона

  • 04.05.2021 17:11
  • 1819 просмотров
  • 2 комментария
Лидера Зари Иванисеню хотят подписать клубы из Испании, Турции и России
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня, скорее всего, покинет команду после завершения сезона. Менеджер игрока Иван Поробия рассказал о разных вариантах.

«Много клубов из Турции интересуются. Звонят, есть интерес к игроку. Есть клуб из Испании, который проявил серьезный интерес, а также клуб из России, который не так интересен».

«После завершения сезона футболист решит», - сказал Поробия.

27-летний Иванисеня выступает в составе «Зари» с 2019 года. Успел дебютировать в сборной Украины.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 04.05.2021 17:47
    0
    Scofield Lincoln, 04.05.2021 17:43
    Главное только не в Грузию)
    Какая Грузия? Он родился в Кривом Роге, и значит его миссия это выводить Кривбасс в Европу.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 04.05.2021 17:43
    0
    Главное только не в Грузию)
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 04.05.2021 17:47
    0
    Scofield Lincoln, 04.05.2021 17:43
    Главное только не в Грузию)
    Какая Грузия? Он родился в Кривом Роге, и значит его миссия это выводить Кривбасс в Европу.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 04.05.2021 17:43
    0
    Главное только не в Грузию)
    Ссылка
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