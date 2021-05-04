Лидера Зари Иванисеню хотят подписать клубы из Испании, Турции и России

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня, скорее всего, покинет команду после завершения сезона. Менеджер игрока Иван Поробия рассказал о разных вариантах.
«Много клубов из Турции интересуются. Звонят, есть интерес к игроку. Есть клуб из Испании, который проявил серьезный интерес, а также клуб из России, который не так интересен».
«После завершения сезона футболист решит», - сказал Поробия.
27-летний Иванисеня выступает в составе «Зари» с 2019 года. Успел дебютировать в сборной Украины.
Источник — Футбол 1/2/3
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