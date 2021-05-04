Жозе МОУРИНЬО: «Страсть болельщиков Ромы убедила меня возглавить клуб»

Сегодня, 4 мая, «Рома» объявила о том, что Жозе Моуринью возглавит команду этим летом. На тренерском мостике он заменит Паулу Фонсеку.

Моуриньо прокомментировал свое назначение.

««Спасибо семье Фридкин за то, что выбрали меня руководить этим великим клубом и быть частью их видения. После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял всю степень их амбиций в отношении «Ромы». Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего и прошу средства массовой информации понять, что я буду делать следующие заявления только при возникновении необходимости. Вперед, «Рома»», - сказал Моуриньо.

Напомним, что в этом сезоне Моуриньо работал в «Тоттенхэме», однако в апреле был уволен.