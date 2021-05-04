Жозе МОУРИНЬО: «Страсть болельщиков Ромы убедила меня возглавить клуб»

Португалец приступит к работе в сезоне 2021/22

  • 04.05.2021 17:04
  • 941 просмотр
  • 3 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Страсть болельщиков Ромы убедила меня возглавить клуб»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 4 мая, «Рома» объявила о том, что Жозе Моуринью возглавит команду этим летом. На тренерском мостике он заменит Паулу Фонсеку.

Моуриньо прокомментировал свое назначение.

««Спасибо семье Фридкин за то, что выбрали меня руководить этим великим клубом и быть частью их видения. После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял всю степень их амбиций в отношении «Ромы». Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего и прошу средства массовой информации понять, что я буду делать следующие заявления только при возникновении необходимости. Вперед, «Рома»», - сказал Моуриньо.

Напомним, что в этом сезоне Моуриньо работал в «Тоттенхэме», однако в апреле был уволен.

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Источник — ФК Рома

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 04.05.2021 17:59
    +1
    Рома не тот клуб, который способен дать Мауру триумф. Можно подумать, что это назначение будет продолжением плавного заката его яркой ( в прошлом) карьеры.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 04.05.2021 17:56
    0
    Allegro_Barbaro, 04.05.2021 17:11
    Скоріше - численні безпристрасні погляди президентів на вічнозелених...)
    Скорее всего отчаяние...
    Рома та команда - где он не будет "особенным" !!!
    А так просто португальский тренеришка))
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 04.05.2021 17:11
    -1
    Скоріше - численні безпристрасні погляди президентів на вічнозелених...)
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 04.05.2021 17:59
    +1
    Рома не тот клуб, который способен дать Мауру триумф. Можно подумать, что это назначение будет продолжением плавного заката его яркой ( в прошлом) карьеры.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 04.05.2021 17:56
    0
    Allegro_Barbaro, 04.05.2021 17:11
    Скоріше - численні безпристрасні погляди президентів на вічнозелених...)
    Скорее всего отчаяние...
    Рома та команда - где он не будет "особенным" !!!
    А так просто португальский тренеришка))
    Ссылка
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