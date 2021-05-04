ГЕЛЬЗИН: «Калитвинцев сам попросил уйти, спасибо ему за порядочность»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал назначение на пост главного тренера Романа Санжара:

«Все произошло спонтанно. Юрий Калитвинцев позвонил мне с утра и сказал, что считает, что ему нужно уйти. Не каждый тренер может найти в себе силы самостоятельно покинуть свой пост. Большое ему спасибо за работу и за его порядочность.

Я сразу же вспомнил про Романа. У нас большая вместе прожитая футбольная жизнь, еще начиная с Донецка. Он был отличным капитаном «Олимпика» многие годы, а после стал великолепным тренером, вывел нашу команду из Первой лиги в УПЛ, затем - в Лигу Европы. Это самый успешный наставник в истории нашего клуба! Мы давно дружим и не теряли контакт все это время.

Что касается задач, то, конечно, главное сейчас – остаться в Премьер-лиге и наладить плодотворную атмосферу в коллективе. А уже в следующем году мы будем ставить задачу попасть в еврокубки. Мы уже однажды там побывали и хотим туда вернуться», - сказал Гельзин.

Напомним, что Санжар возглавил «Олимпик», Яя Туре стал его ассистентом.