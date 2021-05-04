Директор Александрии: «Переговоров с претендентами на пост тренера не вели»

Дмитрий Китаев высказался о возможном уходе Владимира Шарана

  • 04.05.2021 15:48
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Директор Александрии: «Переговоров с претендентами на пост тренера не вели»
© ФК Александрия. Дмитрий Китаев

Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев прокомментировал сообщения о возможных кандидатах на место главного тренера «горожан».

Ранее сообщалось, что «Александрию» может возглавить Дмитрий Михайленко или Висенте Гомес.

«Заявляю официально: «Александрия» никаких переговоров с потенциальными претендентами на должность главного тренера не вела. Да и какой смысл, если у Владимира Шарана еще действующий контракт и определенность с тем, останется ли он в «Александрии», появится только 10 мая после встречи специалиста с клубным руководством. Разве что сам Шаран изъявит желание уйти в отставку.

Аналогичная ситуация и с теми футболистами, у которых 30 июня заканчивается контракт с клубом. Переговорный процесс еще впереди», - сказал Китаев.

Напомним, что «Александрия» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 29 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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