Директор Александрии: «Переговоров с претендентами на пост тренера не вели»

Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев прокомментировал сообщения о возможных кандидатах на место главного тренера «горожан».
Ранее сообщалось, что «Александрию» может возглавить Дмитрий Михайленко или Висенте Гомес.
«Заявляю официально: «Александрия» никаких переговоров с потенциальными претендентами на должность главного тренера не вела. Да и какой смысл, если у Владимира Шарана еще действующий контракт и определенность с тем, останется ли он в «Александрии», появится только 10 мая после встречи специалиста с клубным руководством. Разве что сам Шаран изъявит желание уйти в отставку.
Аналогичная ситуация и с теми футболистами, у которых 30 июня заканчивается контракт с клубом. Переговорный процесс еще впереди», - сказал Китаев.
Напомним, что «Александрия» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 29 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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