Пропустит Евро. Талант Барселоны Фати не может восстановиться

По информации испанских СМИ, вингер «Барселоны» Ансу Фати точно не поедет на Евро-2020 в составе сборной Испании, так как игрок не может восстановиться после травмы колена.
Фати перенес операцию еще в ноябре, но ситуация не улучшается и футболист не может вернуться на поле. При этом нет понимания, почему лечение не дает результата.
18-летний Фати стал одним из открытий каталонцев последнего времени. В нынешнем сезоне Ла Лиги успел забить 4 гола в семи матчах.
Кроме того, провел 4 матча за сборную Испании.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.