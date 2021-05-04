Пропустит Евро. Талант Барселоны Фати не может восстановиться

По информации испанских СМИ, вингер «Барселоны» Ансу Фати точно не поедет на Евро-2020 в составе сборной Испании, так как игрок не может восстановиться после травмы колена.

Фати перенес операцию еще в ноябре, но ситуация не улучшается и футболист не может вернуться на поле. При этом нет понимания, почему лечение не дает результата.

18-летний Фати стал одним из открытий каталонцев последнего времени. В нынешнем сезоне Ла Лиги успел забить 4 гола в семи матчах.

Кроме того, провел 4 матча за сборную Испании.