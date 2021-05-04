Минай – Шахтер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 04.05.2021 16:55
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Минай – Шахтер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© shakhtar.com

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 25-готура УПЛ «Минай» – «Шахтер».

«К чести «Шахтера», надо отдать им должное за то, что они в очень сложной ситуации ведут себя достойно и профессионально. «Горняки» потеряли чемпионство, к которому они уже всех приучили. «Шахтер» вылетел из Кубка Украины от перволигового «Агробизнеса». Затем была длительная эпопея с уходом Тайсона. А еще есть ежедневная информация о приходе нового главного тренера вместо Луиша Каштру. Также были незапланированные потери очков в ряде матчей от «Львова», «Зари», «Александрии».

Это сразу всколыхнуло разговоры о борьбе за второе место в УПЛ между «Шахтером» и «Зарей». Но, к чести «Шахтера», «горняки» обыграли 2:1 «Днепр-1», который набрал очень хороший ход. В двух заключительных матчах с «Минаем» и «Ингульцом» подопечные Каштру также терять очки не планируют. У любой команды наступает период определенной перезагрузки, что всегда служит качественным толчком для покорения новых вершин. Я уверен, что «Шахтер» станет сильнее. Появятся новые игроки, произойдут какие-то структурные изменения.

Я «Шахтеру» и «Динамо» всегда желаю творческих удач, прогресса. Это два наших флагмана футбола, на которых необходимо равняться. В следующем чемпионате нас ждет интересное противостояние и, уверен, ребята будут достойно представлять Украину в еврокубках. Все будет интересно», - сказал Грозный.

Матч «Минай» – «Шахтер» состоится 6-го мая. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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