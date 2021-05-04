УЕФА расширил заявку на Евро-2020 до 26 футболистов

УЕФА официально расширил заявку команд на Евро-2020 с 23 до 26 футболистов.

Решение принято, чтобы снизить риски команд, которые могут столкнуться с нехваткой футболистов из-за возможных положительных тестов на COVID-19.

При этом в протокол матча можно внести максимум 23 игрока, включая трех вратарей.

Новые правила также позволяют заменять вратарей перед каждым матчем во время турнира в случае травмы.

После официального оглашения заявок 1 июня команды имеют право сделать неограниченное число замен до первого матча турнира в случае травм или заражения коронавирусом.