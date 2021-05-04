УЕФА расширил заявку на Евро-2020 до 26 футболистов

Организация хочет обезопасить команды из-за возможных положительных тестов игроков на COVID-19

  • 04.05.2021 14:52
  • 331 просмотр
  • 2 комментария
УЕФА расширил заявку на Евро-2020 до 26 футболистов
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально расширил заявку команд на Евро-2020 с 23 до 26 футболистов.

Решение принято, чтобы снизить риски команд, которые могут столкнуться с нехваткой футболистов из-за возможных положительных тестов на COVID-19.

При этом в протокол матча можно внести максимум 23 игрока, включая трех вратарей.

Новые правила также позволяют заменять вратарей перед каждым матчем во время турнира в случае травмы.

После официального оглашения заявок 1 июня команды имеют право сделать неограниченное число замен до первого матча турнира в случае травм или заражения коронавирусом.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    newport
    online
      newport, 04.05.2021 15:14
    0
    А когда Шевченко огласит список из 26 футболистов?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:59
    0
    отлично! Можно брать тогда еще травмированного морашку к коно, пятова на всякий, голденбоя (как раз за пол года мб минут 1О наиграет), тимощука (чисто футболки обновить) ну и буялу обратно в ДК отправлять ибо места не хватит на всех сбитых летчиков ... всем же надо поехать, тем более с такими перспективами еще и будет повторение Евро 2О16 (увы)
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 04.05.2021 15:14
    0
    А когда Шевченко огласит список из 26 футболистов?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:59
    0
    отлично! Можно брать тогда еще травмированного морашку к коно, пятова на всякий, голденбоя (как раз за пол года мб минут 1О наиграет), тимощука (чисто футболки обновить) ну и буялу обратно в ДК отправлять ибо места не хватит на всех сбитых летчиков ... всем же надо поехать, тем более с такими перспективами еще и будет повторение Евро 2О16 (увы)
    Ссылка
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