УЕФА расширил заявку на Евро-2020 до 26 футболистов

УЕФА официально расширил заявку команд на Евро-2020 с 23 до 26 футболистов.
Решение принято, чтобы снизить риски команд, которые могут столкнуться с нехваткой футболистов из-за возможных положительных тестов на COVID-19.
При этом в протокол матча можно внести максимум 23 игрока, включая трех вратарей.
Новые правила также позволяют заменять вратарей перед каждым матчем во время турнира в случае травмы.
После официального оглашения заявок 1 июня команды имеют право сделать неограниченное число замен до первого матча турнира в случае травм или заражения коронавирусом.
Источник — УЕФА
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