ФОТО. Шахтер готовится к матчам с Минаем и Ингульцом

Сезон-2020/21 выходит на финишную прямую. На этой неделе «горнякам» предстоит провести 2 матча на НСК «Олимпийский» – с «Минаем» (четверг, 6 мая) и «Ингульцом» (воскресенье, 9 мая). Собственно, играми с дебютантами УПЛ для команды и завершится этот сезон.

4 мая «Шахтер» по стандартной программе провел тренировку на поле спорткомплекса «Святошин». Длилась она в общей сложности полтора часа: 20 минут заняла разминка, 10 минут – квадраты, а затем футболисты сконцентрировались на разных видах двусторонок (на двое, на трое ворот, на ограниченных участках и так далее) и тактической работе.

С первой командой сегодня занимался 17-летний Роман Савченко, центральный защитник «Шахтера» U19. А продолжающие восстановление Максим Малышев и Исмаили тренировались по индивидуальной программе.

Матч 25-го тура УПЛ «Минай» – «Шахтер» пройдет со зрителями на НСК «Олимпийский» в Киеве 6 мая в 19:00.