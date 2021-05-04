ФОТО. Шахтер готовится к матчам с Минаем и Ингульцом

Максим Малышев и Исмаили тренируются по индивидуальной программе

  • 04.05.2021 14:22
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  • 1 комментарий
ФОТО. Шахтер готовится к матчам с Минаем и Ингульцом
© ФК Шахтер Донецк

Сезон-2020/21 выходит на финишную прямую. На этой неделе «горнякам» предстоит провести 2 матча на НСК «Олимпийский» – с «Минаем» (четверг, 6 мая) и «Ингульцом» (воскресенье, 9 мая). Собственно, играми с дебютантами УПЛ для команды и завершится этот сезон.

4 мая «Шахтер» по стандартной программе провел тренировку на поле спорткомплекса «Святошин». Длилась она в общей сложности полтора часа: 20 минут заняла разминка, 10 минут – квадраты, а затем футболисты сконцентрировались на разных видах двусторонок (на двое, на трое ворот, на ограниченных участках и так далее) и тактической работе.

С первой командой сегодня занимался 17-летний Роман Савченко, центральный защитник «Шахтера» U19. А продолжающие восстановление Максим Малышев и Исмаили тренировались по индивидуальной программе.

Матч 25-го тура УПЛ «Минай» – «Шахтер» пройдет со зрителями на НСК «Олимпийский» в Киеве 6 мая в 19:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 04.05.2021 15:07
    0
    Удачи лучшие!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.05.2021 15:07
    0
    Удачи лучшие!
    Ссылка
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