ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик в Казахстане

Украинский футболист «Акжайыка» Николай Ковталюк провел уверенный матч в чемпионате Казахстана. В 9-м туре нападающий оформил хет-трик в ворота «Жетыса» и помог команде победить со счетом 3:2.
Смотрите видео лушчих моментов игры:
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Источник — Sport.ua
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