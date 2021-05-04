Сергей ЛАВРИНЕНКО: «В матче с Динамо решили поберечь лидеров»

Наставник «Ингульца» прокомментировал свои кадровые решения

  • 04.05.2021 12:19
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «В матче с Динамо решили поберечь лидеров»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о последних матчах команды.

— Припоминается, многие эксперты утверждали, что «Ингулец» специально пожертвовал предыдущим календарным матчем с «Динамо», выставив экспериментальный состав, чтобы сохранить побольше сил для важного поединка с «Олимпиком»…
— Я считаю, что это было правильное стратегическое решение. «Ингулец» и так практически не имел возможности играть в оптимальном составе из-за преследовавших игроков травм. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, мы решили в матче с «Динамо» поберечь лидеров. Это отнюдь не значит, что мы не верили, что можем оказать сопротивление набравшему ход столичному коллективу.

«Ингулец» старался действовать компактно, при первой же возможности быстро переходить от обороны в атаку. Но, откровенно говоря, даже в боевом состоянии у нас было бы мало шансов добиться положительного результата, ибо по сравнению с поединком первого круга «Динамо» резко прибавило в организованности своей игры, в уверенности.

Дав отдохнуть лидерам, нам удалось избежать травм и дисквалификаций. И этот план сработал, в поединке с «Олимпиком» мои подопечные выглядели посвежее, что помогало контролировать ситуацию на поле.

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Источник — zbirna.com

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