ВИДЕО. Жесть из Бразилии. Одноклубники подрались после финального свистка

После матча Лиги Паулиста «Гуарани» – «Новоризонтино» случился совершенно дики эпизод. Игроки хозяев Родриго Андраде и Матеус Биду устроили настоящую драку после финального свистка.
Причиной этому стала потеря мяча, которая привела к назначению пенальти в ворота «Гуарани», который вел на тот момент 2:1. И хотя игрок «Новоризонтино» одиннадцатиметровый не реализовал, как мы видим, у некоторых горький осадок все же остался.
Обе драчуна заслуженно получили по красной карточке и пропустят следующий матч чемпионата, крупно подставив свой клуб.
May 3, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.