ВИДЕО. Жесть из Бразилии. Одноклубники подрались после финального свистка

Нельзя было сделать это хотя бы в раздевалке?

  • 04.05.2021 12:22
  • 1675 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Жесть из Бразилии. Одноклубники подрались после финального свистка
© ФК Гуарани

После матча Лиги Паулиста «Гуарани» – «Новоризонтино» случился совершенно дики эпизод. Игроки хозяев Родриго Андраде и Матеус Биду устроили настоящую драку после финального свистка.
 
Причиной этому стала потеря мяча, которая привела к назначению пенальти в ворота «Гуарани», который вел на тот момент 2:1. И хотя игрок «Новоризонтино» одиннадцатиметровый не реализовал, как мы видим, у некоторых горький осадок все же остался.
 
Обе драчуна заслуженно получили по красной карточке и пропустят следующий матч чемпионата, крупно подставив свой клуб.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 04.05.2021 12:55
    +2
    За потерю мяча отхилячил одноклубника. Как это по-бразильски.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 04.05.2021 12:55
    +2
    За потерю мяча отхилячил одноклубника. Как это по-бразильски.
    Ссылка
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