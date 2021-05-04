ВИДЕО. Жесть из Бразилии. Одноклубники подрались после финального свистка

После матча Лиги Паулиста «Гуарани» – «Новоризонтино» случился совершенно дики эпизод. Игроки хозяев Родриго Андраде и Матеус Биду устроили настоящую драку после финального свистка.



Причиной этому стала потеря мяча, которая привела к назначению пенальти в ворота «Гуарани», который вел на тот момент 2:1. И хотя игрок «Новоризонтино» одиннадцатиметровый не реализовал, как мы видим, у некоторых горький осадок все же остался.



Обе драчуна заслуженно получили по красной карточке и пропустят следующий матч чемпионата, крупно подставив свой клуб.