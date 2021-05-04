Рома – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги Европы

  • 04.05.2021 12:01
  • 190 просмотров
  • 0 комментариев
Рома – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги Европы «Рома» – «Манчестер Юнайтед».

«Первая игра на «Олд Траффорд» получилась очень интересной. «Джаллоросси» выиграли первый тайм со счетом 1:2, но во второй половине поединка манкунианцы включились и смогли забить пять безответных мячей в ворота римлян, чем добились уверенной победы со счетом 6:2.

Накануне ответной встречи МЮ не играл с «Ливерпулем» в связи с протестами фанатов, а «Рома» уступила в Генуе «Сампдории» (2:0).

По личным встречам перевес на стороне английского клуба. МЮ выиграл 6 матчей и только один раз победила «Рома». Один раз соперники расписали мировую.

Я думаю, что в этом противостоянии все понятно и вторая игра на «Стадио Олимпико» будет просто формальностью. «Манчестер Юнайтед» выйдет в финал, может даже, позволив себе проиграть в Риме с минимальным перевесом в счете», - сказал Бартулович.

Матч «Рома» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6-го мая. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности