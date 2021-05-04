Рома – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги Европы «Рома» – «Манчестер Юнайтед».

«Первая игра на «Олд Траффорд» получилась очень интересной. «Джаллоросси» выиграли первый тайм со счетом 1:2, но во второй половине поединка манкунианцы включились и смогли забить пять безответных мячей в ворота римлян, чем добились уверенной победы со счетом 6:2.

Накануне ответной встречи МЮ не играл с «Ливерпулем» в связи с протестами фанатов, а «Рома» уступила в Генуе «Сампдории» (2:0).

По личным встречам перевес на стороне английского клуба. МЮ выиграл 6 матчей и только один раз победила «Рома». Один раз соперники расписали мировую.

Я думаю, что в этом противостоянии все понятно и вторая игра на «Стадио Олимпико» будет просто формальностью. «Манчестер Юнайтед» выйдет в финал, может даже, позволив себе проиграть в Риме с минимальным перевесом в счете», - сказал Бартулович.

Матч «Рома» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6-го мая. Начало встречи в 22:00.