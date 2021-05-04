Милан может подписать Васкеса

29-летний испанский вингер «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в «Милане».

Итальянский клуб готов подписать футболиста будущим летом.

В текущем сезоне Лукас провел за «Реал» 33 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.

Контракт Васкеса с «Реалом» рассчитан до конца июня. Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.