Милан может подписать Васкеса

29-летний испанский вингер «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в «Милане».
Итальянский клуб готов подписать футболиста будущим летом.
В текущем сезоне Лукас провел за «Реал» 33 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.
Контракт Васкеса с «Реалом» рассчитан до конца июня. Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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