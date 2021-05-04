ВИДЕО. Шахтер поздравил Фернандиньо с днем рождения

Донецкий «Шахтер» поздравил своего бывшего полузащитника Фернандиньо с 36-летием.
Контракт Фернандиньо принадлежит «Манчестер Сити». Цвета «Шахтера» футболист защищал с 2005 по 2013 годы, после чего перешел в «Манчестер Сити» за €40 миллионов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.