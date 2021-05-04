ВИДЕО. Шахтер поздравил Фернандиньо с днем рождения

Бывшему полузащитнику «горняков» исполнилось 36 лет

  • 04.05.2021 11:12
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ВИДЕО. Шахтер поздравил Фернандиньо с днем рождения
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» поздравил своего бывшего полузащитника Фернандиньо с 36-летием.

Контракт Фернандиньо принадлежит «Манчестер Сити». Цвета «Шахтера» футболист защищал с 2005 по 2013 годы, после чего перешел в «Манчестер Сити» за €40 миллионов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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