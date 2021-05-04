ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги Европы пройдет со зрителями

9500 болельщиков смогут посмотреть матч на стадионе

  • 04.05.2021 11:19
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ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги Европы пройдет со зрителями
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стартовала продажа билетов на финальный матч Лиги Европы сезона 2020/21, который пройдет в польском Гданске.

Стадион будет заполнен на 25% от вместимости. Таким образом на матч допустят 9,5 тысяч зрителей.

«Два клуба, которые выйдут в финал, получат по 2000 билетов. Еще 2000 поступят в продажу на сайте УЕФА для широкой публики. Оставшиеся билеты зарезервированы для местного оргкомитета, УЕФА и национальных ассоциаций, коммерческих партнеров и вещателей», - говорится в заявлении УЕФА.

В финале Лиги Европы встретятся победители пар «Арсенал» – «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» – «Рома». Все предыдущие матчи турнира в нынешнем сезоне прошли при пустых трибунах.

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Источник — УЕФА

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