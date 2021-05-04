Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь, что костяк команды удастся сохранить»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.

— Если интрига в соперничестве за золотые медали исчезла еще в апреле, то в борьбе за выживание самое интересное еще впереди. На ваш взгляд, сколько очков нужно набрать, чтобы избежать вылета?

— Перед началом весенней части сезона я был убежден, что для спасения должно хватить 25-ти очков. Теперь же, убеждаешься, что можно ограничиться и 22-я пунктами. Судите сами: если в ближайшем туре «Mинай» не победит «Шахтер», то ему будет сложно выкарабкаться со дна турнирной таблицы.

— После победы над «Олимпиком» «Ингулец» уже не находится в зоне риска. Теперь можно больше внимания уделить пролонгации контрактов с теми футболистами, у которых они заканчиваются 30 июня.

— Мы планируем сесть за стол переговоров 7 мая, после календарного матча со «Львовом». Просто до поединка с «Олимпиком» у нас не было определенности с тем, в какой лиге мы будем выступать в новом сезоне, поэтому мы и не форсировали события. Если учесть, что соглашения с клубом заканчиваются у целой группы игроков основного состава, то переговорный процесс будет нелегким. В частности, я владею информацией, что к нашему нападающему Нике Ситчинаве проявляют интерес сразу несколько клубов. Все же надеюсь, что костяк команды удастся сохранить, а уже летом постараемся найти выбывшим достойную замену.