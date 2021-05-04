ВИДЕО. Роналду уходит из Юве, Де Дзерби в Шахтер, ставим на МанСити

1. Роналду уходит из Ювентуса
2. Де Дзерби уходит в Шахтер
3. Прогноз на матч Манчестер Сити - ПСЖ
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Виталий Петровский, Sport.ua
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