ФОТО ДНЯ. Знатно посидели. Бурбас выложил совместное фото с Игорем Суркисом

Ждем новое интервью с президентом «Динамо»?

  • 04.05.2021 09:52
  • 1577 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО ДНЯ. Знатно посидели. Бурбас выложил совместное фото с Игорем Суркисом
© ФК Динамо. Игорь Суркис

Футбольный журналист Игорь Бурбас поделился снимком, на котором он запечатлен в компании президента «Динамо» Игоря Суркиса и его дочки Яны.
 
«Знатно посидели», – подписал публикацию журналист.
 
Отметим, что недавно Бурбас запустил свой ютуб-канал под названием BurBuzz, на котором выходят интервью с известными футбольными личностями.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 10:18
    -3
    дресня дынамовская ,вам уже методички алкаш несенюк выдал по этому поводу
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.05.2021 10:14
    +1
    Я б з Дурбасом на одному гектпрі ............. не сів .
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.05.2021 10:14
    +1
    Я б з Дурбасом на одному гектпрі ............. не сів .
    Ссылка
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