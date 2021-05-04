ФОТО ДНЯ. Знатно посидели. Бурбас выложил совместное фото с Игорем Суркисом

Футбольный журналист Игорь Бурбас поделился снимком, на котором он запечатлен в компании президента «Динамо» Игоря Суркиса и его дочки Яны.



«Знатно посидели», – подписал публикацию журналист.



Отметим, что недавно Бурбас запустил свой ютуб-канал под названием BurBuzz, на котором выходят интервью с известными футбольными личностями.