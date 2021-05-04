Парма вылетела из Серии A

В Серии А определился второй клуб, который в следующем сезоне будет играть в Серии Б.
«Парма» уступила «Торино» (0:1) в выездном матче 34-го тура и покинула Серию А.
«Парма» за четыре тура до финиша отстает от «Кальяри», занимающего 17-е место, на 12 очков, однако по личным встречам уступает сардинскому клубу.
Пармский клуб покинул Серию А после трех сезонов, проведенных в высшем дивизионе.
Ранее в Серию Б отправился «Кротоне».
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Источник — Sport.ua
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