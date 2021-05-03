ГЕЛЬЗИН: «Надеемся, Санжар не только сохранит Олимпику место в УПЛ»

После поражения от «Ингульца» донецкий «Олимпик» ухудшил свои шансы в борьбе за выживание в УПЛ. Руководство клуба и Юрий Калитвинцев приняли решение прекратить сотрудничество.
Новым главным тренером «Олимпика» станет 41-летний Роман Санжар, с которым подписано соглашение на два года.
«Мы прожили много совместных лет с Романом Санжаром, хорошо знакомы. Контракт подписан не только на два оставшихся матча УПЛ, а на два года. Надеемся, что Санжар не только сохранит «Олимпику» место в УПЛ, а и поднимет команду выше», — сказал президент «Олимпика» Владислав Гельзин
Санжар во время игровой карьеры защищал цвета «Олимпика», а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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