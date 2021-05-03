ГЕЛЬЗИН: «Надеемся, Санжар не только сохранит Олимпику место в УПЛ»

С тренером подписано соглашение на два года

  • 03.05.2021 23:50
  • 875 просмотров
  • 4 комментария
ГЕЛЬЗИН: «Надеемся, Санжар не только сохранит Олимпику место в УПЛ»
© ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

После поражения от «Ингульца» донецкий «Олимпик» ухудшил свои шансы в борьбе за выживание в УПЛ. Руководство клуба и Юрий Калитвинцев приняли решение прекратить сотрудничество.

Новым главным тренером «Олимпика» станет 41-летний Роман Санжар, с которым подписано соглашение на два года.

«Мы прожили много совместных лет с Романом Санжаром, хорошо знакомы. Контракт подписан не только на два оставшихся матча УПЛ, а на два года. Надеемся, что Санжар не только сохранит «Олимпику» место в УПЛ, а и поднимет команду выше», — сказал президент «Олимпика» Владислав Гельзин

Санжар во время игровой карьеры защищал цвета «Олимпика», а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 04.05.2021 00:59
    0
    KARABAS55, 04.05.2021 00:15
    У Гельзина с фантазией туго. Круговорот тренеров Олимпика!
    Та тут уже не до фантазии: тут как бы выжить, а фантазировать потом будет
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 04.05.2021 00:44
    0
    Щось черговим концертом піддмухує. То він борчун, то - жертва. Ігрун на чиюсь волосату руку, чи сц...кло?
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 04.05.2021 00:31
    0
    Складывается такое впечатление, что Гельзин во 2й части чемпионата взялся за старое - решил покатать договорняки на контору. После 15-ти туров, команда идет на 8 месте - 17 очков (5-2-7 и игра в запасе с Зорей), показывает нормальную игру и результат. Ставят Юрка, в итоге - 21очко (6-3-15 и мутная победа над Зарей), ни игры ни результата
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 04.05.2021 00:15
    +1
    У Гельзина с фантазией туго. Круговорот тренеров Олимпика!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 04.05.2021 00:15
    +1
    У Гельзина с фантазией туго. Круговорот тренеров Олимпика!
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 04.05.2021 00:59
    0
    KARABAS55, 04.05.2021 00:15
    У Гельзина с фантазией туго. Круговорот тренеров Олимпика!
    Та тут уже не до фантазии: тут как бы выжить, а фантазировать потом будет
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 04.05.2021 00:44
    0
    Щось черговим концертом піддмухує. То він борчун, то - жертва. Ігрун на чиюсь волосату руку, чи сц...кло?
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 04.05.2021 00:31
    0
    Складывается такое впечатление, что Гельзин во 2й части чемпионата взялся за старое - решил покатать договорняки на контору. После 15-ти туров, команда идет на 8 месте - 17 очков (5-2-7 и игра в запасе с Зорей), показывает нормальную игру и результат. Ставят Юрка, в итоге - 21очко (6-3-15 и мутная победа над Зарей), ни игры ни результата
    Ссылка
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