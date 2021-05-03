Роналду не хочет продлевать контракт с Ювентусом

Футболист намерен завершить карьеру в «Спортинге»

  • 03.05.2021 23:14
  • 918 просмотров
  • 2 комментария
Роналду не хочет продлевать контракт с Ювентусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду не намерен продлевать контракт с туринским клубом.

Роналду намерен завершить карьеру в «Спортинге». В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, где забил 34 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ориентировочная стоимость Криштиану составляет €50 миллионов.

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(1 голос)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.05.2021 23:44
    0
    ну спортинг сейчас очень прилично играет! ни одной игры не проиграл в чемпионате и забивают очень много.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 03.05.2021 23:35
    +1
    Не понял... А где инфа что Роналду идет спасать Шахтер , что Де Дзерби это батько хресный Роналду, что футболки у Юве оранжево черные что бы Роналдо легче адаптировался.... Где же Василенко когда он нужен
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 03.05.2021 23:35
    +1
    Не понял... А где инфа что Роналду идет спасать Шахтер , что Де Дзерби это батько хресный Роналду, что футболки у Юве оранжево черные что бы Роналдо легче адаптировался.... Где же Василенко когда он нужен
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.05.2021 23:44
    0
    ну спортинг сейчас очень прилично играет! ни одной игры не проиграл в чемпионате и забивают очень много.
    Ссылка
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