Роналду не хочет продлевать контракт с Ювентусом

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду не намерен продлевать контракт с туринским клубом.
Роналду намерен завершить карьеру в «Спортинге». В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, где забил 34 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Ориентировочная стоимость Криштиану составляет €50 миллионов.
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