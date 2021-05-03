Роналду не хочет продлевать контракт с Ювентусом

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду не намерен продлевать контракт с туринским клубом.

Роналду намерен завершить карьеру в «Спортинге». В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, где забил 34 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ориентировочная стоимость Криштиану составляет €50 миллионов.