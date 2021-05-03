У Кремня появился новый тренер

Футболистам «Кремня» был представлен исполняющий обязанности главного тренера Сергей Свистун.

Новый рулевой «Кремня» рассказал, какие задачи перед ним и командой поставило клубное руководство.

«Я в «Кремне» с 2003 года, когда команда еще выступала на аматорском уровне. Уходил лишь однажды, получив приглашение потренировать «Ворсклу», но вот уже восемь лет работаю в «Кремне» на разных должностях без перерыва. При моем предшественнике – Алексее Године, отвечал за физподготовку команды, после его отставки мне предложили возглавить «Кремень» до конца сезона. Дальше все будет зависеть от того, сохранит ли «Кремень» место в Первой лиге. Mне будут помогать Александр Поляков и Дмитрий Стойко.

Подопечные очень хотят наверстать упущенное и выкарабкаться из зоны вылета. Надеюсь, что они не подведут. Вот бы только побыстрее вернулись в строй травмированные Артем Хоцяновский и Ярослав Гоменко».

«Кремень» занимает 14 место в Первой лиге, набрав 20 очков.