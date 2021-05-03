Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Хьюстон, у нас проблемы»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о подготовке к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы должны подойти к этому матчу с умом и верой в себя. Мы должны показать свои качества на поле. Самое главное, чтобы мы были готовы», — отметил Почеттино.