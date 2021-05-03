Манчестер Сити — ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

  • 03.05.2021 21:09
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Манчестер Сити — ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Манчестер Сити

«Первая встреча в Париже завершилась волевой победой «Ман Сити» со счетом 1:2. На точный удар головой Маркиньоса «горожане» ответили в чем-то курьезными голами Кевина Де Брюйне и Рияда Мареза.

Это будет только пятое противостояние команд в истории. В предыдущих четырех встречах дважды были зафиксированы ничьи и еще два раза побеждал «Ман Сити». Перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов команды победили в своих чемпионатах. «Ман Сити» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (0:2), а ПСЖ дома оказался сильнее «Ланса». Если «горожане» уже практически чемпионы Англии, то парижане, находясь на втором месте, ведут серьезную борьбу за титул чемпиона Франции с «Лиллем», а также в какой-то мере «Лионом» и «Монако», которые сохраняют шансы на завоевание трофея.

Конечно, нас ждет интересная игра, как и в первом противостоянии этих команд. Учитывая, что есть такие качественные игроки у ПСЖ, то камбэк возможен. Но все-таки, я считаю, что «Ман Сити» дома не должен упускать такой шанс. Думаю, «горожане» выйдут в финал Лиги чемпионов. И для меня «Ман Сити» является главным фаворитом на выигрыш трофея Лиги чемпионов.

Матч «Ман Сити» – «ПСЖ» состоится 4-го мая. Начало встречи в 22:00.

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Младен Бартулович, Sport.ua

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