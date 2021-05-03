Владислав ГЕЛЬЗИН: «Ситуация не устраивала ни Калитвинцева, ни меня»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о том, почему Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера дончан.

«Ни Калитвинцева, ни меня не устраивала ситуация, в которой оказался «Олимпик». Команда сыграла 10 матчей, в которых потерпела 8 поражений, один раз сыграла вничью и добыла одну победу, но я все равно благодарен Юрию Калитвинцеву. Не каждый тренер смог бы в этой ситуации позвонить лично и сказать, что он готов и хочет уйти в отставку из-за таких результатов. Он не хотел просто так получать зарплату, а поставил на первое место по важности клуб и команду. Калитвинцев сказал, что команде нужен новый вызов и новые эмоции, поэтому мы прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Понимаю, что любой тренер в этой ситуации не исправит наше положение, но за счет встряски мы должны в оставшихся двух матчах сезона сыграть так, чтобы сохранить место в УПЛ», — отметил Гельзин.