Владислав ГЕЛЬЗИН: «Ситуация не устраивала ни Калитвинцева, ни меня»

Президент «Олимпика» рассказал об отставке главного тренера донецкого клуба

  • 03.05.2021 20:49
  • 2324 просмотра
  • 2 комментария
Владислав ГЕЛЬЗИН: «Ситуация не устраивала ни Калитвинцева, ни меня»
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о том, почему Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера дончан.

«Ни Калитвинцева, ни меня не устраивала ситуация, в которой оказался «Олимпик». Команда сыграла 10 матчей, в которых потерпела 8 поражений, один раз сыграла вничью и добыла одну победу, но я все равно благодарен Юрию Калитвинцеву. Не каждый тренер смог бы в этой ситуации позвонить лично и сказать, что он готов и хочет уйти в отставку из-за таких результатов. Он не хотел просто так получать зарплату, а поставил на первое место по важности клуб и команду. Калитвинцев сказал, что команде нужен новый вызов и новые эмоции, поэтому мы прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Понимаю, что любой тренер в этой ситуации не исправит наше положение, но за счет встряски мы должны в оставшихся двух матчах сезона сыграть так, чтобы сохранить место в УПЛ», — отметил Гельзин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    polesse2000
    online
      polesse2000, 03.05.2021 21:51
    +1
    Да, Юра человек . Это вам не Беляш, который еще компенсацию требовал за свое бездарное "тренерство" !
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    ENJOY
    online
      ENJOY, 03.05.2021 21:49
    -2
    Юра прощай, Юра прости
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    polesse2000
    online
      polesse2000, 03.05.2021 21:51
    +1
    Да, Юра человек . Это вам не Беляш, который еще компенсацию требовал за свое бездарное "тренерство" !
    Ссылка
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