Динамо U-21 — Мариуполь U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В матче 25-го тура молодежного первенства Украины динамовцы встретятся с «Мариуполем».
Поединок состоится во вторник, 4 мая, и пройдет в Мариуполе на поле УТБ «Мариуполь».
Начало игры запланировано на 12:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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