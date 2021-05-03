Пеп ГВАРДИОЛА: «Любой топ-клуб несет в себе опасность»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.
«Задача очень простая. Последние два дня мы много общались с командой. Задача четко поставлена», — отметил Гвардиола.
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Источник — Sport.ua
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