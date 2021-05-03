Манчестер Сити – ПСЖ. Первый финал ЛЧ для «горожан»?

«Манчестер Сити» как никогда близок к тому, чтобы впервые в своей истории выйти в финал Лиги Чемпионов. Неделю назад «горожане» обыграли ПСЖ 2:1 в гостях и сделали очень серьезный задел перед ответным матчем. Хватит ли им этого запаса?

Коэффициенты Favbet: 1.75 – 4.3 – 4.35

Выход в финал:

Манчестер Сити – 1.13

ПСЖ – 6.8

Напомним, что в первом матче ПСЖ довольно быстро открыл счет - снова забил капитан команды Маркиньос. Но во втором тайме Кевин де Брёйне счет сравнял, а затем Марез со штрафного принес победу «Манчестер Сити». Победа 2:1 в гостях, естественно, делает «Ман Сити» фаворитом пары, причем фаворитом явным. Если посмотрим на коэффициенты, то увидим, что Favbet оценивает шансы команд на выход примерно как 87% на 13% в пользу английского клуба

Хотя стоит признать, что в целом ПСЖ выглядел не хуже «Ман Сити», а оба гола «горожан» были во многом случайными. Де Брёйне не бил по воротам, а скорее навешивал, но мяч чудом залетел в ворота Наваса. А Марез пробил штрафной не слишком удачно – прямо в стенку, но в стенке оказалась брешь. Обидно пропускать такие голы, но кто виноват ПСЖ, что во втором тайме они слишком прижались к своим воротам и позволяли «горожанам» спокойно разыгрывать мяч у своей штрафной.

Как бы там ни было, теперь ПСЖ нужно не просто побеждать в Манчестере, но и забивать минимум дважды. Задача сложная, но когда в твоей команде Неймар и Мбаппе - нет ничего невозможного. Другое дело, что участие Мбаппе под вопросом. Он пропустил матч с «Лансом» в чемпионате Франции из-за повреждения, но в Манчестер поехал. Не сыграет из-за дисквалификации и опорник Идрисса Гуйе, но эта потеря, конечно, не настолько существенная как Мбаппе

Прогнозировать исход матча очень сложно. Есть уверенность лишь в том, что «Ман Сити» выйдет в финал. Но ставить на это с коэффициентом 1.13 точно нет никакого смысла. Ставить на «обе забьют» тоже рискованно, особенно, если не сыграет Мбаппе. Да и на чистую победу команды Гвардиолы за коэффициент 1.75 ставить неоправданно, матч может завершиться вничью и «горожан» это вполне устроит. Остается один вариант – победа «Ман Сити» в 1 гол или ничья. Впрочем, если за пару часов до игры станет известно, что Мбаппе сыграет, то вполне можно дополнительно поставить и на «обе забьет». Выбор, как всегда, за вами

Прогноз от болельщиков: обе команды забьют – 1.6

Прогноз от Favbet: победа Манчестер Сити в 1 гол или ничья – 2.0