Манчестер Сити – ПСЖ. Первый финал ЛЧ для «горожан»?

Выйдет ли Гвардиола в финал с английским клубом

  • 03.05.2021 19:24
  • 1251 просмотр
  • 0 комментариев
Манчестер Сити – ПСЖ. Первый финал ЛЧ для «горожан»?
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» как никогда близок к тому, чтобы впервые в своей истории выйти в финал Лиги Чемпионов. Неделю назад «горожане» обыграли ПСЖ 2:1 в гостях и сделали очень серьезный задел перед ответным матчем. Хватит ли им этого запаса?

Коэффициенты Favbet: 1.75 – 4.3 – 4.35

Выход в финал:

Манчестер Сити – 1.13

ПСЖ – 6.8

Напомним, что в первом матче ПСЖ довольно быстро открыл счет - снова забил капитан команды Маркиньос. Но во втором тайме Кевин де Брёйне счет сравнял, а затем Марез со штрафного принес победу «Манчестер Сити». Победа 2:1 в гостях, естественно, делает «Ман Сити» фаворитом пары, причем фаворитом явным. Если посмотрим на коэффициенты, то увидим, что Favbet оценивает шансы команд на выход примерно как 87% на 13% в пользу английского клуба

Хотя стоит признать, что в целом ПСЖ выглядел не хуже «Ман Сити», а оба гола «горожан» были во многом случайными. Де Брёйне не бил по воротам, а скорее навешивал, но мяч чудом залетел в ворота Наваса. А Марез пробил штрафной не слишком удачно – прямо в стенку, но в стенке оказалась брешь. Обидно пропускать такие голы, но кто виноват ПСЖ, что во втором тайме они слишком прижались к своим воротам и позволяли «горожанам» спокойно разыгрывать мяч у своей штрафной.

Как бы там ни было, теперь ПСЖ нужно не просто побеждать в Манчестере, но и забивать минимум дважды. Задача сложная, но когда в твоей команде Неймар и Мбаппе - нет ничего невозможного. Другое дело, что участие Мбаппе под вопросом. Он пропустил матч с «Лансом» в чемпионате Франции из-за повреждения, но в Манчестер поехал. Не сыграет из-за дисквалификации и опорник Идрисса Гуйе, но эта потеря, конечно, не настолько существенная как Мбаппе

Прогнозировать исход матча очень сложно. Есть уверенность лишь в том, что «Ман Сити» выйдет в финал. Но ставить на это с коэффициентом 1.13 точно нет никакого смысла. Ставить на «обе забьют» тоже рискованно, особенно, если не сыграет Мбаппе. Да и на чистую победу команды Гвардиолы за коэффициент 1.75 ставить неоправданно, матч может завершиться вничью и «горожан» это вполне устроит. Остается один вариант – победа «Ман Сити» в 1 гол или ничья. Впрочем, если за пару часов до игры станет известно, что Мбаппе сыграет, то вполне можно дополнительно поставить и на «обе забьет». Выбор, как всегда, за вами

Прогноз от болельщиков: обе команды забьют – 1.6

Прогноз от Favbet: победа Манчестер Сити в 1 гол или ничья – 2.0

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности