Франк ДЕ БУР: «Я очень рад работать в сборной»

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился ожиданиями от выступления своей команды на Евро-2020.

«Это абсолютно разная работа. Когда ты работаешь в клубе, то каждый день 24/7 и в течение всего года находишься с игроками. А в сборной ты можешь не видеть их месяц, два или даже три. Чувствуется разница в подходах к тренерской деятельности. В клубе ты постоянно вовлечен в ежедневную работу в национальной команде работа не столь интенсивна. У тебя есть две недели, чтобы провести собрание и вложить в головы футболистов максимум информации и требований. Для игроков это может быть непросто, ведь нужно выполнить большой объем работы в такой короткий срок. Но я очень рад работать в сборной, горд возглавлять национальную команду и с нетерпением жду Евро-2020», — отметил Де Бур.