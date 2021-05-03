Сергей КРИВЦОВ: «Нужно выигрывать все матчи»

Футболист «Шахтера» рассказал о мотивации команды

  • 03.05.2021 18:25
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Сергей КРИВЦОВ: «Нужно выигрывать все матчи»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Центральный защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Днепром-1», оценил физическое и эмоциональное состояние «горняков».

– Сергей, как проходит тренировочная неделя перед матчем с «Днепром-1»?
– На середину недели обычно приходится пик нагрузок, а ближе к матчу тренировки носят восстановительный характер, чтобы в оптимальном состоянии подойти к игре. 

– Как оценишь эмоциональное состояние команды после серии неудач?
– Нужно выигрывать все матчи, чтобы остаться на втором месте и уже со следующего сезона решать свои задачи в новом чемпионате. 

– Что можешь сказать о «Днепре-1»? Какого футбола стоит ждать в субботу?
– «Днепр-1» – команда, которая старается играть в футбол, а не просто в «бей-беги». Подопечные Игоря Йовичевича пытаются выходить из обороны за счет короткого и среднего паса. Зимой они усилились рядом футболистов, набрали хорошую форму, о чем свидетельствуют результаты, так что ожидается сложная встреча.

– Субботний матч пройдет при поддержке болельщиков, которые после карантина возвращаются на стадион. Их присутствие поможет команде?
– Конечно! Это станет для нас большой дополнительной мотивацией. Они будут гнать нас вперед. 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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