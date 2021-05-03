Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Главное, что мои подопечные избежали травм»

Наставник «Ингульца» поделился мнением о своей команде

  • 03.05.2021 18:02
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Главное, что мои подопечные избежали травм»
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, что помогло его подопечным обыграть прямого конкурента в борьбе за выживание — «Олимпик» и, как обстоят дела с теми игроками, у которых 30 июня заканчиваются контракты с клубом.

«Мы приняли стратегически правильное решение, сыграв в предыдущем туре - с «Динамо» экспериментальным составом. Я не собираюсь утверждать, что если бы мы задействовали всех ведущих игроков, то обязательно дали бы бой «бело-синим», которые поразили организованностью и уверенностью в своих силах.

Главное, что мои подопечные избежали травм, дисквалификаций и выглядели посвежее уже в игре с «Олимпиком».

Во-вторых, поскольку перед очным противостоянием мы отставали от дончан на очко, то нам нужнее была победа. Поэтому и выставили сразу двух нападающих, которые не только нагнетали обстановку у ворот «Олимпика», но и при потере мяча, сразу стремились отобрать его. Важно, что каждый из моих подопечных четко знал, что ему делать на поле ну и, наконец, в лобовых противостояниях желательно, чтобы удача была на твоей стороне.

Что касается пролонгации контрактов с теми игроками, у которых они заканчиваются 30 июня, то мы специально не форсировали событий. Ведь до вчерашнего вечера еще не было известно, в какой лиге «Ингулец» будет выступать в новом сезоне. После победы над «Олимпиком» такая определенность уже появилась и, думаю, что 7 мая после календарного матча с «Львовом» мы проведем переговоры. Поскольку соглашения заканчиваются у большой группы игроков, то мы стараемся держать руку на пульсе, мониторим ситуацию и уже владеем информацией, к кому из наших футболистов проявляют интерес другие клубы. В частности, знаем, что сейчас востребован нападающий Ника Ситчинава и удержать его будет сложно. Однако мы не теряем надежду», — считает Лавриненко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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