Перелом носа и сотрясение мозга. Вратарь Зари снова получил травму

Тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал, что вратарь Никита Шевченко снова выбыл на неопределенный срок из-за повреждения, полученного на тренировке.
«Надеемся лишь на лучшее. Сотрясение плюс перелом носа получил Никита. Такое не за один день проходит, поэтому думаем о хорошем и надеемся на его скорейшее возвращение», - сказал Скрипник.
Шевченко недавно вернулся после тяжелой травмы и помог команде выйти в финал Кубка Украины.
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Источник — ФК Заря
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