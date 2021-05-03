Перелом носа и сотрясение мозга. Вратарь Зари снова получил травму

Тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал, что вратарь Никита Шевченко снова выбыл на неопределенный срок из-за повреждения, полученного на тренировке.

«Надеемся лишь на лучшее. Сотрясение плюс перелом носа получил Никита. Такое не за один день проходит, поэтому думаем о хорошем и надеемся на его скорейшее возвращение», - сказал Скрипник.

Шевченко недавно вернулся после тяжелой травмы и помог команде выйти в финал Кубка Украины.